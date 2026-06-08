Un motociclista resultó herido tras un violento choque

Un motociclista resultó herido este lunes por la tarde tras un siniestro vial ocurrido en la intersección de la avenida Del Valle y la calle 25 de Mayo.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el hecho se produjo alrededor de las 16:30 cuando una motocicleta Keller de 125 centímetros cúbicos, afectada al servicio de delivery de PedidosYa, colisionó con una camioneta Nissan Frontier que cruzaba la avenida por 25 de Mayo.

A raíz del impacto, una ambulancia del sistema de salud pública acudió al lugar y trasladó al conductor del rodado menor, un joven de aproximadamente 25 años, al Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”.

Según los primeros informes médicos, el motociclista sufrió golpes en una de sus piernas y las lesiones no revestirían gravedad.

En el lugar trabajó personal del Comando de Patrullas de Olavarría, que llevó adelante tareas de asistencia y ordenamiento del tránsito. Debido al siniestro, la circulación sobre la avenida Del Valle, en sentido hacia la avenida Pringles, permaneció asistida mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes.