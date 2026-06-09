Un joven olavarriense fue atacado a la salida de un boliche en Mar del Plata y exigen la detención del agresor

Un joven olavarriense radicado en Mar del Plata, identificado como Valentín Lastra, sufrió una brutal agresión durante la madrugada del domingo 7 de junio a la salida del local nocturno Mr Jones, ubicado en la zona de Playa Grande. La víctima difundió los videos del hecho a través de sus redes sociales bajo el reclamo «EXIGIMOS LA DETENCIÓN INMEDIATA DE MI AGRESOR».

El hecho se produjo cuando el joven regresaba a su automóvil junto a su grupo de amigos. Según argumentó Lastra, la violencia comenzó cuando intervino para pedirle a un hombre que dejara de discutir con un cuidacoches. En ese momento, el agresor lo ahorcó, lo amenazó de muerte y le exigió que le pidiera perdón mientras continuaba la agresión física.

Posteriormente, el atacante lo empujó hacia la calle en el momento exacto en que circulaba un vehículo Peugeot 208. Lastra fue atropellado por el rodado, impactó violentamente contra el parabrisas y quedó tendido en la calzada, mientras que el agresor escapó del lugar.

Actualmente, la causa tramita ante la Fiscalía N° 4 de Mar del Plata bajo la carátula de «lesiones dolosas». Ante esta situación, el joven y su representación legal solicitaron formalmente la detención inmediata del atacante y requirieron que se evalúe la recalificación del expediente como homicidio en grado de tentativa.

A través de su descargo público, Lastra señaló que la gravedad de los hechos, las amenazas previas, la secuencia registrada en video y la posterior fuga del agresor justifican una investigación exhaustiva para evitar la impunidad y lograr que la Justicia actúe con urgencia.