El Colegio Libertas convoca al XIII Encuentro de Bandas en el Teatro Municipal

El Colegio Privado Libertas abrió la convocatoria para participar del XIII Encuentro de Bandas, un clásico evento escolar que reúne a estudiantes de primero a sexto año de la escuela secundaria. La invitación está dirigida a todas las instituciones educativas de Olavarría, tanto de gestión pública como privada, y este año se extiende nuevamente a las escuelas de la Región XXV.

El encuentro se llevará a cabo el viernes 3 de julio, en el horario de 8:15 a 12:30, sirviendo como un gran cierre para el primer cuatrimestre del ciclo lectivo. En esta edición, el escenario elegido para recibir el talento de los jóvenes, docentes y familias que año a año acompañan la propuesta será el Teatro Municipal de Olavarría.

Inscripciones abiertas

Las escuelas interesadas en formar parte del evento tienen tiempo de anotarse hasta el viernes 19 de junio.

Para inscripciones y consultas, la organización puso a disposición las siguientes vías de comunicación: