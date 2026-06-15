Chocaron un auto y una bicicleta en Sarmiento y Ayacucho: un ciclista herido

​Un hecho de tránsito se produjo en el mediodía de este lunes en la intersección de la Avenida Sarmiento y Ayacucho.

​Allí, un hombre de alrededor de 40 años que cruzaba la avenida a bordo de una bicicleta colisionó contra un automóvil Fiat Siena, el cual era conducido por otro hombre.

​A raíz del impacto, el ciclista sufrió un fuerte golpe en uno de sus brazos y fue derivado al Hospital Municipal Héctor Cura por una ambulancia del Servicio de Salud Pública. En el centro asistencial se le realizarán placas radiográficas y recibirá atención en la guardia de emergencias.

​El tránsito en el sector se encuentra asistido y es coordinado por personal policial del Comando de Patrullas de Olavarría.