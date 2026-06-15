Las Sierras prueba un colectivo a GNC: Este lunes cubrió el servicio Loma Negra – Olavarría

Este lunes feriado, los pasajeros que viajaron entre Loma Negra y Olavarría pudieron hacerlo a bordo de una unidad impulsada íntegramente por Gas Natural Comprimido (GNC), que comenzó a ser evaluada por Transportes Las Sierras SRL como parte de una prueba piloto que se extenderá durante un mes.

El colectivo realizó el recorrido habitual con pasajeros y forma parte de una experiencia que permitirá a la empresa analizar su desempeño en condiciones reales de servicio. Finalizado el período de prueba, la firma definirá si incorpora la unidad de manera permanente a su flota.

Se trata de un vehículo especialmente diseñado para transporte interurbano, con características orientadas a brindar mayor confort y seguridad a los usuarios, además de prestaciones adaptadas a este tipo de trayectos.

Entre los beneficios que ofrece esta tecnología se destacan la reducción de los costos operativos, una menor huella de carbono y la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero y material particulado respecto de los colectivos impulsados por diésel.

Además, el funcionamiento del motor genera menos ruido, lo que mejora las condiciones de viaje para los pasajeros.

La iniciativa se enmarca en la búsqueda de alternativas más eficientes y sustentables para el transporte de pasajeros, en un contexto en el que distintas empresas del sector comienzan a evaluar tecnologías de menor impacto ambiental.