Camión y tren colisionaron en San Jacinto

​Un hecho de tránsito se produjo este lunes alrededor de las 11 en el paso a nivel ferroviario de la ruta provincial 51, a la altura del paraje San Jacinto y frente a la ex fábrica Losa.

​El incidente fue protagonizado por un camión de la ciudad de Olavarría y una formación de la empresa Ferrosur Roca, encabezada por la locomotora 9048, que circulaba con vagones en dirección a la planta de Cementos Avellaneda.

​De acuerdo con las primeras informaciones, el conductor del transporte de carga no advirtió el avance del tren debido a que fue encandilado por el sol al momento de trasponer las vías. A raíz de esto, el camión fue embestido y arrastrado por la formación hacia la zona de la banquina lindera a la traza provincial.

​Pese a la magnitud del impacto, ni el chofer del camión ni el personal que guiaba la locomotora sufrieron heridas.

​El tránsito vehicular permaneció totalmente interrumpido durante unos 30 minutos debido a que la formación ferroviaria quedó obstruyendo la calzada. Posteriormente, tras las maniobras para liberar el tren, se habilitó el paso de manera asistida.

​En el lugar trabajó el personal policial de la Subcomisaría de Loma Negra. Aunque inicialmente se solicitó la presencia de los bomberos voluntarios, finalmente no fue requerida la intervención de la dotación del destacamento de esa localidad. En el sector se montó una guardia a la espera del arribo de una grúa para remover el camión, retirar la locomotora y normalizar la circulación de los vehículos.

​Usuarios de la ruta señalaron que en ese cruce el asfalto se encuentra sumamente deteriorado desde hace tiempo, lo cual constituye un reclamo permanente de quienes transitan de forma habitual por la zona.