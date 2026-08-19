Raúl Kuhn respaldó que el puente de avenida Colón lleve el nombre de Helios Eseverri

El exconcejal y dirigente del Foro Olavarría-Frente Renovador, Raúl Kuhn, expresó su respaldo al proyecto presentado por Carlos César Bianchi para que el puente de avenida Colón sobre las vías del ferrocarril sea denominado “Intendente Helios Eseverri”.

Kuhn, quien formó parte del espacio político del exintendente y se desempeñó como concejal y delegado municipal de Sierra Chica e Hinojo durante distintas gestiones, destacó el proceso que derivó en la construcción del puente.

“En Olavarría los vecinos de un lado y del otro lado de las vías debatían la necesidad y la conveniencia de realizar un puente sobre las vías del ferrocarril. Pero hubo un Intendente con la capacidad de escuchar y sentir las preocupaciones que durante años le manifestaban sus vecinos”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que, ante las distintas alternativas que no habían logrado concretarse, Eseverri “tomó la decisión con su equipo de gobierno de elaborar un proyecto y con la decidida y clara convicción de llevar adelante su realización, concretó la obra del puente que hoy, veinte años después, los olavarrienses transitan diariamente”.

“Un justo y sincero reconocimiento”

Como uno de los referentes del Foro Olavarría-Frente Renovador, Kuhn consideró que la denominación propuesta constituye un reconocimiento a la trayectoria del exjefe comunal.

“Me parece que el nombre de Helios Eseverri es un justo y sincero reconocimiento a un Intendente que dedicó su vida política a trabajar por mejorar cada día la vida de los olavarrienses, con empatía por las necesidades de sus vecinos y sin distinciones políticas”, afirmó.

De esta manera, Kuhn se sumó a las expresiones de respaldo a la iniciativa impulsada por Bianchi, que propone homenajear a Helios Eseverri con la denominación del puente que atraviesa las vías ferroviarias en avenida Colón, una obra que se convirtió en uno de los principales puntos de conexión entre distintos sectores de la ciudad.