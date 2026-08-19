Fiesta de las colectividades en el Centro Cultural San José: gastronomía, danzas y espectáculos

La Unión de Colectividades de Olavarría (UCO), de forma conjunta con la Secretaría de Cultura del Municipio, llevará a cabo la Fiesta del Inmigrante y de las Colectividades el próximo domingo 6 de septiembre en el paseo del Centro Cultural San José.

La jornada comenzará a las 12:00 con la apertura de los stands con oferta gastronómica típica. Posteriormente, a partir de las 15:00, se darán inicio a las distintas actividades culturales de la jornada, que incluirán presentaciones de danzas, coro, charlas y diversas propuestas artísticas.

La invitación está abierta a toda la comunidad.