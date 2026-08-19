Robo a mano armada en una verdulería del barrio Pikelado

Un hecho de inseguridad se registró durante la noche del martes en el barrio Pikelado, donde un delincuente armado asaltó una frutería y verdulería sobre la calle San Martín al 700. El asalto ocurrió alrededor de las 20 en una zona de elevado tránsito vehicular y peatonal, a aproximadamente 300 metros de la sede de la Subsecretaría de Protección Ciudadana de la Municipalidad de Olavarría.

Un individuo que transitaba en una motocicleta descendió del vehículo e ingresó al local comercial «Don Gaspar» con el casco colocado para ocultar su rostro. Una vez en el interior, el delincuente exhibió un arma de fuego, amenazó de manera intimidatoria al propietario del comercio y exigió la entrega inmediata del dinero recaudado junto con los teléfonos celulares presentes en el lugar.

Pese al estado de exaltación del asaltante y a las reiteradas exigencias para apoderarse de los dispositivos móviles, el comerciante le entregó la totalidad del dinero en efectivo correspondiente a la caja diaria. Tras obtener el botín, el sospechoso se retiró rápidamente del establecimiento y se dio a la fuga del sector.

«Entró un tipo con una moto, con casco colocado, muy alterado y armado con un chumbo. Pedía la plata y los celulares continuamente. Le di toda la plata recaudada», detalló el comerciante al describir la secuencia del asalto. Asimismo, expresó preocupación por el contexto del barrio: «Gracias a Dios fue la plata nomás y no nos pasó nada, pero están afanando en todos lados; en el Pikelado, en las quintas. La verdad es que estamos desprotegidos».

Tras el hecho, se comisionó en el lugar personal del Comando de Patrullas Olavarría (CPO) a raíz de una alerta ingresada al servicio de emergencias 911. Los efectivos entrevistaron a la víctima e iniciaron las primeras diligencias operativas para intentar dar con el paradero del autor. Posteriormente, los damnificados se trasladaron a la sede de la Comisaría Primera para formalizar la denuncia correspondiente.

En el caso toma intervención la Unidad Funcional de Instrucción N° 07, a cargo del fiscal Christian Urlezaga quien ordenó las actuaciones de rigor y dispuso la instrucción de la causa caratulada legalmente como «Robo calificado».