Ana María Grave de Hourcade (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 19 de agosto de 2026 a los 72 años de edad.

Su esposo Mario Hourcade; sus hijos Ezequiel, Mariano, Pilar y Juan Ignacio Hourcade; sus hijos políticos; sus nietos Augusto y Lourdes Hourcade, Juana y Julia Hailant; sus hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, amigos y demás deudos participan su fallecimiento.

Sus restos son velados en la sala de España 2942, Departamento «E», a partir de las 15:00 horas, y recibiran sagrada sepultura en el Cementerio Loma de Paz, previo responso en la capilla ardiente.

Era vecina del barrio Mariano Moreno, nacida en Olavarría y jubilada docente como maestra jardinera. Servicio adherido a Coopelectric.