Ángel Héctor Bustos “Tona” (Q.E.P.D.) Falleció en Olavarría el día 18 de agosto de 2026, a los 80 años de edad. Su compañera de vida Olga Oliván; sus hijas Lorena e Ivana; sus hijos políticos Alejandro, Gabriel y Sergio; sus nietos Luciana, Luciano, Franco, Maia, Lorena, Jeremías, Elías y Juanita; sus hermanos, sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Sus restos son velados en España 2942, Departamento “D”. El responso se realizará en la Capilla Ardiente y la inhumación tendrá lugar en el Cementerio Loma de Paz, el miércoles 19 de agosto a las 13:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric.