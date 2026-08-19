Trabajadores de American Meat en Cacharí respondieron a la empresa por salarios impagos y precariedad laboral

Los trabajadores de la planta frigorífica American Meat, ubicada en Cacharí, emitieron un descargo público en respuesta al comunicado difundido días atrás por la empresa. A través del escrito, desmintieron la versión patronal, denunciaron el atraso en el pago de los haberes, la falta de cobertura de aseguradora de riesgos del trabajo (ART) y acusaron persecuciones hacia el personal.

En relación con el aspecto económico, los empleados explicaron que llevan más de un mes sin percibir sus sueldos. Al respecto, rechazaron el argumento empresarial sobre las complicaciones financieras y bancarias para justificar el retraso, al señalar que la remuneración representa el sustento de sus familias y no puede utilizarse como variable de ajuste.

Asimismo, señalaron deficiencias en materia de seguridad e higiene laboral. Según indicaron, actualmente operan sin cobertura de ART y sin el mantenimiento preventivo adecuado en las herramientas y equipos de la planta. Agregaron que esta situación generó que varios operarios sufrieran lesiones sin recibir la asistencia correspondiente.

Por otra parte, la nómina laboral denunció presiones y amedrentamiento por parte de la firma, la cual habría amenazado con iniciar acciones penales contra quienes no concurran a sus puestos o no mantengan el ritmo de producción en la línea de faena. Los empleados calificaron la exigencia como inadmisible ante el incumplimiento salarial y la falta de condiciones mínimas de seguridad.

Finalmente, rechazaron las acusaciones formuladas por American Meat sobre supuestos daños materiales por 50 millones de pesos, al considerar que la difusión de esas cifras busca victimizar a la firma y criminalizar el reclamo obrero. Ante este escenario, exigieron la cancelación inmediata de los haberes adeudados, la regularización de la ART, la reparación de equipos y el cese de los hostigamientos.