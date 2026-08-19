Búsqueda laboral: se busca supervisor de obras

Búsqueda Laboral
Por En Linea Noticias 0

Una importante empresa regional inició la búsqueda laboral para cubrir el puesto de Supervisor de Obras. La posición requiere sólida experiencia en construcción civil y conducción de grandes equipos operativos.

Entre los requisitos del puesto se destacan:

  • Experiencia comprobable en supervisión de obras civiles con gran dotación de equipos operativos.
  • Capacidad para supervisar varias obras en simultáneo.
  • Conocimientos sólidos de construcción y coordinación de distintos oficios.
  • Buena comunicación oral y escrita.
  • Capacidad para relacionarse adecuadamente con clientes y personal operativo.
  • Manejo de paquete Office, correo electrónico y herramientas informáticas (excluyente).
  • Disponibilidad para viajar (excluyente).
  • Licencia de conducir vigente (excluyente).

El perfil buscado se orienta a una persona con experiencia consolidada, liderazgo, capacidad de organización y buenas habilidades interpersonales. La firma ofrece excelentes condiciones de contratación y la posibilidad de desarrollarse en una empresa con trayectoria.

Las personas interesadas deben enviar su CV por correo electrónico a [email protected], indicando en el asunto: Supervisor de Obra.

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