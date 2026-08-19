Búsqueda laboral: se busca supervisor de obras
Una importante empresa regional inició la búsqueda laboral para cubrir el puesto de Supervisor de Obras. La posición requiere sólida experiencia en construcción civil y conducción de grandes equipos operativos.
Entre los requisitos del puesto se destacan:
- Experiencia comprobable en supervisión de obras civiles con gran dotación de equipos operativos.
- Capacidad para supervisar varias obras en simultáneo.
- Conocimientos sólidos de construcción y coordinación de distintos oficios.
- Buena comunicación oral y escrita.
- Capacidad para relacionarse adecuadamente con clientes y personal operativo.
- Manejo de paquete Office, correo electrónico y herramientas informáticas (excluyente).
- Disponibilidad para viajar (excluyente).
- Licencia de conducir vigente (excluyente).
El perfil buscado se orienta a una persona con experiencia consolidada, liderazgo, capacidad de organización y buenas habilidades interpersonales. La firma ofrece excelentes condiciones de contratación y la posibilidad de desarrollarse en una empresa con trayectoria.
Las personas interesadas deben enviar su CV por correo electrónico a [email protected], indicando en el asunto: Supervisor de Obra.