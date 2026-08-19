Santiago Alem en CoNverSo: “Cuando la ideología impacta en la producción agropecuaria, algo estamos haciendo mal”

Santiago Alem, productor agropecuario y dirigente rural olavarrense, será el próximo entrevistado de CoNverSo, el ciclo de entrevistas de En Línea Noticias conducido por Fabricio Lucio y dirigido por Jorge Alberto Scotton.

El estreno será este miércoles 19 de agosto a las 20 horas, por el canal de YouTube de En Línea Noticias.

Santigo Alem, hijo del dirigente y médico veterinario Eduardo Alem, tiene 30 años y ocupa actualmente el cargo de protesorero de CARBAP, una de las principales organizaciones de productores rurales de la provincia de Buenos Aires.

En la entrevista reconstruye el camino que lo llevó a la dirigencia, una historia que, según contó, comenzó a partir del conflicto por las retenciones de 2008, cuando tenía apenas 13 o 14 años. “Ahí se me despertó esto de ver, de charlar, de visualizar este tema”, recordó Alem sobre aquel momento.

A lo largo de la charla queda claro que su interés no quedó limitado a aquella discusión: “Pensar un campo con tanto potencial, un país con tanto potencial, y que por distintas situaciones ajenas al sector agropecuario esto se vea como atentado a llegar a este potencial” fue una de las preocupaciones que, según explicó, lo llevó a involucrarse en las instituciones.

En la charla también aparece con fuerza la relación entre el campo y la ciudad. Alem considera que la llamada grieta entre ambos sectores fue “lamentable” y sostiene que el vínculo debe pensarse desde otra perspectiva: “El paredón que se hizo entre campo y ciudad se va derrumbando porque no tiene sentido. Somos toda una misma comunidad”.

Esa mirada adquiere una dimensión particularmente local cuando habla de Olavarría. El dirigente explica que la actividad agropecuaria no impacta solamente sobre quienes producen, sino sobre una extensa red económica y social de la ciudad. Para graficarlo, utiliza incluso el caso de Loma Negra: cuando una actividad industrial se desacelera, sostiene, también se resienten los distintos eslabones que dependen de ella. “Lo mismo pasa con el campo”, plantea.

La entrevista también se mete de lleno en el presente de la ganadería, que Alem define como una actividad que durante mucho tiempo fue estable pero que no necesariamente resultaba rentable. Advierte sobre la descapitalización acumulada y plantea que el desafío actual pasa por invertir, mejorar la eficiencia y aumentar la producción. “No es que la ganadería está pasando un buen momento y que se puede hacer cualquier cosa”, remarca.

A lo largo de la conversación, Alem también analiza qué necesita el sector de los distintos niveles del Estado. En el caso de Olavarría, pone el foco en los caminos rurales, la infraestructura y la seguridad, y plantea una definición contundente: “Sin caminos no hay campo”.

Y hay otro eje que atraviesa buena parte de la entrevista: el papel de las instituciones y la necesidad de renovarlas. Alem sostiene que el desafío no pasa simplemente por incorporar jóvenes, sino por generar un cambio más profundo, con trabajo intergeneracional y capacidad para interpretar las transformaciones sociales.

En ese marco aparece una de las definiciones más fuertes de la charla, cuando se refiere al vínculo entre política, ideología y producción: “Cuando la ideología impacta en la producción agropecuaria, algo estamos haciendo mal”. Alem sostiene que cualquier decisión que reduzca la actividad productiva termina repercutiendo sobre toda la comunidad y vuelve a poner el foco en una idea que atraviesa toda la entrevista: campo y ciudad no son mundos separados, sino partes de una misma economía y de una misma comunidad.

Santiago Alem en CoNverSo. Estreno: miércoles 19 de agosto a las 20 horas, por el canal de YouTube de En Línea Noticias.