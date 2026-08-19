La Escuela de Letras delaltillo abre sus talleres literarios y artísticos en Olavarría

La Escuela de Letras del Altillo presentó su propuesta de talleres para quienes quieran acercarse a la escritura, la literatura y las artes visuales en Olavarría.

La iniciativa es coordinada por Guillermo del Zotto y contempla distintas alternativas destinadas tanto a quienes buscan dar sus primeros pasos en la escritura como a quienes ya cuentan con una obra en proceso.

Entre las propuestas se encuentra el Taller Literario para Iniciación, que es gratuito y cuenta con cupos limitados. Se dicta los viernes de 18 a 20 horas.

También se ofrece un Taller de Narrativa y Tutoría de obra en proceso, destinado a trabajar sobre proyectos literarios y acompañar el desarrollo de textos. Los encuentros se realizan los jueves de 18 a 20 horas.

La propuesta se completa con un Taller de Poesía y Taller de Letras de Canciones, que funciona los miércoles de 18 a 20 horas, y un Taller de Dibujo e Ilustración, a cargo de Daniel Fitte, que se desarrolla los lunes de 19 a 21 horas.

Las actividades tienen lugar en Necochea 4545, Olavarría, y las personas interesadas pueden solicitar información e inscribirse a través de los correos [email protected] y [email protected], o comunicándose al 2284 619296.