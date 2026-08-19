La Biblioteca Armando Collinet suma un taller de español para extranjeros

La Biblioteca Popular Armando Collinet incorporará a su agenda una nueva propuesta destinada a personas cuya lengua materna no es el español. Se trata del Taller de Español para Extranjeros, que estará a cargo de la profesora de Lengua y Literatura Jimena Emiliozzi.

La iniciativa comenzará en septiembre y propone un espacio de aprendizaje práctico, dinámico y participativo, orientado tanto a quienes quieran iniciarse en el idioma como a quienes busquen mejorar sus competencias comunicativas.

El taller abordará las cuatro habilidades lingüísticas: comprensión oral, expresión oral, comprensión escrita y expresión escrita, mediante actividades vinculadas con situaciones reales de comunicación.

La propuesta está destinada a estudiantes de nivel primario y secundario, estudiantes de intercambio y adultos extranjeros que quieran aprender español o fortalecer sus conocimientos del idioma.

Con un enfoque principalmente comunicativo, las clases combinarán explicaciones breves con distintas actividades prácticas, entre ellas juegos y dinámicas grupales, diálogos, dramatizaciones, juegos de roles, canciones, videos, lecturas y producciones escritas.

El taller tendrá un encuentro semanal de 90 minutos, desde septiembre hasta diciembre de 2026. Las clases se dictarán los lunes, de 16:30 a 18 horas.

Consultas e inscripciones

Para obtener más información o inscribirse, los interesados pueden comunicarse por WhatsApp al 2284-545589 o acercarse a la Biblioteca Popular Armando Collinet, ubicada en Alsina 2659.