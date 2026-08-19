La historia del cosechero de 97 años que trabajó 85 campañas y pasó por Olavarría

Oscar “Toto” Policastro, el histórico cosechero de Morse que trabajó durante 85 campañas, pasó por campos de Olavarría durante varios años a lo largo de su carrera. Con 97 años recién cumplidos, cerró una historia de más de ocho décadas ligada al campo al completar a fines de julio su última labor sobre una cosechadora.

Policastro comenzó a trabajar a los 12 años junto a su padre, cuando las máquinas de recolección eran de arrastre y requerían un operador manual para la plataforma. Con el tiempo acompañó la evolución tecnológica, adaptó unidades y adquirió cosechadoras propias, convirtiendo la tarea en un oficio familiar que continuaron sus hijos y nietos.

A lo largo de su trayectoria, el recorrido productivo incluyó diversos puntos de la provincia de Buenos Aires. Tras finalizar las labores en la zona de Junín, se desplazaba hacia distritos trigueros del centro y sur bonaerense, entre ellos Olavarría, Bolívar, Tandil y Balcarce.

Su última labor la realizó sobre una cosechadora Deutz-Araus Máxima modelo 1995. Tras concluir la campaña, tomó la decisión de retirarse debido a las dificultades físicas para ascender a la maquinaria y realizar el mantenimiento por cuenta propia. Días después, la unidad fue trasladada a un desarmadero, marcando el fin de su actividad en los lotes agrícolas.

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