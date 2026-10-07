Alta textil se convirtió en la primera empresa B de Olavarría

La fábrica de confección textil Alta Textil, encargada de producir para las principales marcas del Grupo ALTATEX como Cheeky, Como Quieres y Awada, obtuvo la certificación de Empresa B, convirtiéndose en la primera compañía de la ciudad de Olavarría en alcanzar este reconocimiento.

El sello distingue a aquellas organizaciones que integran de manera formal criterios de impacto social, ambiental y económico en su modelo de gestión. Con la incorporación de la planta local, Argentina suma 300 empresas certificadas dentro de esta red, que supera las 11.000 firmas a nivel mundial.

El proceso de evaluación contempló una revisión integral de las distintas áreas de funcionamiento de la compañía, midiendo su desempeño en la comunidad, el ambiente y la gestión interna. Desde la firma indicaron que esta distinción reconoce la línea de trabajo iniciada con la puesta en marcha de la fábrica hace dos años.

En el aspecto social y de recursos humanos, la planta cuenta con un módulo escuela abocado a la formación profesional y capacitación continua de sus operarias, además de programas focalizados en las condiciones de seguridad y el bienestar del personal.

En materia ambiental, las instalaciones disponen de un sistema de paneles solares que cubre aproximadamente el 85% del consumo energético de la planta. Durante los períodos de inactividad operativa, la energía excedente generada se inyecta a la red eléctrica local. La gestión ambiental se complementa con prácticas de separación de residuos, compostaje y la instalación de una huerta dentro del predio.

La certificación de Empresa B exige a las compañías someterse a revisiones periódicas, medición de resultados e implementación de procesos de mejora continua para mantener el estándar.