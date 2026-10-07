Mapa de la Deuda: En Olavarría bajó la cantidad de morosos, pero aumentó el monto adeudado

El Mapa de la Deuda de agosto de 2026 registró en Olavarría 8.508 deudores únicos en mora, 546 menos que en julio, aunque el monto total de la deuda en mora aumentó $178,11 millones respecto de julio.

En agosto se contabilizaron 8.508 deudores únicos en mora, frente a los 9.054 registrados en julio. La cantidad representa el 21,82% del total de deudores del partido, mientras que un mes antes alcanzaba el 22,84%.

La reducción en la cantidad de morosos convivió con un aumento del dinero adeudado. La deuda en mora pasó de $25.979,78 millones en julio a $26.157,89 millones en agosto, una diferencia de $178,11 millones.

Ese movimiento también se refleja en el promedio: la deuda en mora promedio por deudor pasó de $2,87 millones a $3,07 millones, un incremento cercano al 7%.

La tasa de mora de Olavarría, en tanto, tuvo una leve suba mensual: pasó del 16,77% en julio al 16,93% en agosto. Aun así, permaneció por debajo del promedio bonaerense, con una diferencia de 5,96 puntos porcentuales.

Los datos locales se conocen en un contexto de elevado nivel de morosidad en algunos segmentos del sistema financiero bonaerense. De acuerdo con los datos de agosto del Mapa de la Deuda, la tasa de mora provincial se ubicó en torno al 22,9% y los deudores en mora alcanzaron el 28,02%.

El mayor nivel se registró entre quienes tomaron préstamos con financieras, donde la tasa de mora alcanzó el 53,4% y los deudores en mora llegaron al 57,1%. En Olavarría, este último indicador se ubicó en 55,3%.

En cuanto al endeudamiento general del partido, el monto total de deuda tuvo una leve reducción entre julio y agosto: pasó de $154.899,52 millones a $154.467,88 millones, unos $431,64 millones menos.

También disminuyó la cantidad de deudores únicos totales, que pasó de 39.644 a 38.991, una diferencia de 653 personas.

En sentido contrario, la deuda promedio por deudor aumentó de $3,91 millones a $3,96 millones.

De este modo, la comparación entre julio y agosto muestra un escenario con menos personas registradas en mora, pero un mayor monto de deuda acumulada entre quienes permanecen en esa situación.