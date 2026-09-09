Detienen a un sujeto que registraba pedidos de captura por graves delitos

Un hombre de 45 años fue interceptado en la intersección de las calles Grimaldi y Pourtalé durante una recorrida de prevención realizada por personal del Comando de Patrullas de Olavarría.

Al consultar sus datos en la red informática policial, los efectivos constataron que registraba un pedido de paradero activo con fecha del 15 de marzo de 2025, en el marco de una causa por «Robo calificado por el uso de armas, coacción simple y hurto», que tramita ante la Unidad Funcional de Instrucción N.º 10.

Asimismo, sobre el individuo pesaba una orden de comparendo compulsivo requerida el 8 de mayo de 2025 por el Juzgado de Garantías N.º 1, en una causa caratulada como «Resistencia a la autoridad, desobediencia, quebrantamiento de pena de inhabilitación, tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y coacción».

El hombre fue trasladado a la sede de la Comisaría Primera para cumplir con las diligencias legales de rigor.