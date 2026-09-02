Este viernes se llevará a cabo el acto protocolar por el Día del Inmigrante en Loma Negra

Este viernes 4 de septiembre se llevará a cabo el acto protocolar con motivo del Día del Inmigrante en la Plaza de los Inmigrantes de Loma Negra, a partir de las 14 horas. La actividad es organizada en conjunto por el Municipio de Olavarría y la Casa de Cultura y Turismo de la localidad.

Del encuentro participarán autoridades municipales, concejales, referentes de instituciones, agrupaciones comunitarias, delegaciones escolares y la Unión de Colectividades de Olavarría.

La fecha conmemora el decreto firmado por el Primer Triunvirato en 1812 para fomentar la inmigración y brindar protección a las familias que eligieran asentarse en el territorio nacional, principio consagrado luego en el Preámbulo y el artículo 25 de la Constitución Nacional. La conmemoración oficial fue instituida posteriormente mediante el Decreto 21.430 en 1949.

Asimismo, las actividades continuarán el domingo 6 de septiembre en el Centro Cultural San José, donde se realizará la quinta edición de la Fiesta del Día del Inmigrante entre las 12 y las 21 horas. La jornada incluirá una feria gastronómica a cargo de las colectividades del partido y puestos de cerveceros locales.