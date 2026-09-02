La Provincia categorizó al hotel Santa Rosa con tres estrellas y Distinción Bienestar

La Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires categorizó al Santa Rosa Hotel & Gym como Hotel Tres Estrellas con Distinción Bienestar. La resolución fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial bonaerense y establece una vigencia de seis años para la categoría otorgada.

El establecimiento, ubicado en Vicente López 2956, fue inscripto en el Registro de Hotelería y Afines a partir de la presentación realizada por la firma LI Hoteles S.A., titular de la explotación comercial.

Uno de los aspectos destacados de la nueva categorización es la incorporación de la Distinción Bienestar, que se suma a la categoría de tres estrellas.

Según la documentación presentada ante el organismo provincial, el hotel fue construido en 1970 y tuvo su última refacción en 2023. Permanece abierto durante todo el año y dispone de 60 habitaciones y 140 plazas, distribuidas en un edificio de siete plantas.

Entre sus instalaciones cuenta con recepción y sala de estar, salón desayunador con capacidad para 70 personas, dos ascensores y estacionamiento descubierto para 15 vehículos. También dispone de instalaciones deportivas para tenis y golf y una mesa de pool.

El establecimiento declara ofrecer internet inalámbrico de alta velocidad, lavandería para huéspedes, servicio de traslado, guardavalijas, atención de emergencias las 24 horas, vigilancia monitoreada y limpieza diaria.

Las habitaciones cuentan con acceso mediante tarjeta magnética, frigobar, equipamiento para infusiones, somier de medidas queen o king size y sistema individual de calefacción y refrigeración mediante aire acondicionado frío/calor.

Accesibilidad y servicios

La documentación presentada ante la Provincia señala que el hotel dispone de rampa de acceso, pasillos de 1,70 metros de ancho, dos baños adaptados, estacionamiento señalizado y una habitación totalmente adaptada para personas con discapacidad motriz o movilidad reducida.

También ofrece menú para personas celíacas y otras necesidades alimentarias.

En materia de seguridad, el establecimiento cuenta, según lo declarado, con salidas y luces de emergencia, plan de evacuación, grupo electrógeno, detectores de humo en las habitaciones y señalización.

El hotel se encuentra en el centro comercial de la ciudad, a aproximadamente 900 metros de la Terminal de Ómnibus y 12 kilómetros del aeropuerto.

La resolución aclara que la categorización fue realizada sobre la base de la información presentada por la empresa, que tiene carácter de declaración jurada y podrá ser verificada posteriormente por la Subsecretaría de Turismo.

La categoría tendrá una vigencia de seis años, y la firma deberá solicitar una nueva categorización tres meses antes de su vencimiento o cuando se produzcan modificaciones que puedan alterar el nivel otorgado.