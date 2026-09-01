Pinos de Paz no retirará ni recibirá óbitos entre las 0 y las 6

La medida comenzará a regir este martes 1° de septiembre. La empresa señaló que responde a una resolución del Ministerio de Trabajo bonaerense vinculada a la insalubridad del personal.

Pinos de Paz Servicios Sociales S.A. informó que desde este martes 1° de septiembre no retirará ni recibirá óbitos entre las 0 y las 6 horas.

La decisión fue comunicada formalmente al intendente Maximiliano Wesner a través de una nota firmada por autoridades de la empresa, en la que se informó sobre una reestructuración de su área operativa.

Según se explicó, la medida se adopta para dar cumplimiento a la Resolución 2879/25 del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, relacionada con la insalubridad del personal.

De esta manera, durante la franja comprendida entre la medianoche y las 6 de la mañana no se realizarán retiros ni se recibirán óbitos.

La empresa aclaró que, pese a esta modificación en su operatoria, la oficina de recepción permanecerá abierta las 24 horas.

La medida fue comunicada el pasado 27 de agosto y comenzará a aplicarse desde este martes.