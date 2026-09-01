Nuevos cestos para espacios públicos de Olavarría: fueron fabricados por estudiantes del CFP 401

Diez nuevos cestos de residuos serán instalados en el Parque Mitre, como parte de una iniciativa que combina la renovación del equipamiento de los espacios públicos con la formación práctica de estudiantes del Centro de Formación Profesional N° 401.

Los cestos fueron confeccionados en los talleres de soldadura y herrería del CFP 401, a partir de un convenio de trabajo con la Municipalidad de Olavarría. Para la fabricación, el Municipio aportó el hierro, los discos de corte y los electrodos utilizados por los estudiantes.

La propuesta se enmarca en los trabajos de puesta en valor de distintos espacios públicos de la ciudad, que incluyen el sector costero, plazas y parques.

Aprender haciendo

La fabricación de los cestos permitió a los estudiantes aplicar en un proyecto concreto los conocimientos adquiridos durante su formación en los talleres.

“Para nosotros es fundamental este tipo de articulación porque los estudiantes aprenden trabajando en un proyecto real que después vuelve a la comunidad de Olavarría”, señalaron desde el CFP N° 401.

La iniciativa busca que las prácticas de formación profesional tengan además un impacto directo en la comunidad, en este caso mediante la incorporación de nuevo equipamiento para la disposición de residuos y el cuidado de los espacios públicos.

Desde la Dirección de Espacios Verdes y Seguridad Socioambiental se indicó que la colocación de los cestos forma parte de las intervenciones que se vienen realizando en diferentes sectores de la ciudad.