Olavarría prepara sus canales ante el posible regreso de condiciones asociadas a «Super Niño»

Distintos canales y desagües de Olavarría son intervenidos con trabajos de limpieza, ensanchamiento, rectificación y adecuación, mientras también avanzan obras destinadas a mejorar la conducción del agua en sectores que pueden verse afectados por lluvias intensas.

Uno de los puntos donde se concentraron las tareas es el Camino de los Pueblos, en inmediaciones del Autódromo “Hermanos Emiliozzi”. Allí se ensanchó y rectificó un canal aliviador para favorecer el escurrimiento de los excedentes hídricos.

Las intervenciones también alcanzaron la zona del barrio Lourdes y la prolongación norte de la avenida Pellegrini, a la altura del sector conocido como “El Laguito”. En ambos lugares se trabajó sobre canales existentes con el objetivo de mejorar su capacidad de conducción.

También trabajan sobre el canal de calle Márquez

Otro de los frentes se encuentra sobre el canal de calle Márquez, en el tramo comprendido entre las avenidas Del Valle y Colón. A la altura de calle Belgrano, en el barrio Pickelado, se colocó cañería como parte de las obras para optimizar el sistema de desagües.

En paralelo, durante los últimos días se realizaron tareas de mantenimiento, limpieza, ensanchamiento y adecuación de canales en Hinojo y distintos barrios de Olavarría.

Los trabajos forman parte de una planificación preventiva de cara a los próximos meses, cuando podrían registrarse períodos de precipitaciones abundantes. El esquema contempla distintos escenarios climáticos para el último trimestre del año y la posibilidad de condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.

Las obras son ejecutadas por la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos. Desde el Municipio remarcaron además la importancia de mantener los canales y sectores de escurrimiento libres de residuos para evitar obstrucciones durante las lluvias.