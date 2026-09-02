Alerta por tormentas intensas para este miércoles en la región

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta meteorológico de nivel amarillo por tormentas que afectará a la región durante la jornada del miércoles 2 de septiembre.

Según la información oficial, el fenómeno se extenderá entre las 06:00 y las 18:00. Durante ese período, la zona se verá afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de las cuales podrán ser localmente fuertes.

Los eventos podrán registrar abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de viento intensas, actividad eléctrica frecuente y la posibilidad de granizo de manera localizada. Asimismo, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 mm, con probabilidad de superar de forma puntual estas marcas.