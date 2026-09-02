Mabel Dolly Recavarren (Q.E.P.D.) Falleció en Olavarría el día 1 de septiembre de 2026, a los 91 años de edad. Sus hijos Amalia, Dolly, Adriana y Daniel Quiroga; sus hijos políticos Cachi, Luis, Osvaldo y Marisa; sus nietos y bisnietos; familiares y amigos acompañan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “C”, comienza el martes 1 de septiembre a las 21:00 hs. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz. Día y hora: miércoles 2 de septiembre a las 10:30 hs. Servicio adherido a Coopelectric.