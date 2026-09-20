Cómo crear contenido con IA sin perder la voz de marca 

La inteligencia artificial puede acelerar la producción de artículos, pero necesita información del negocio para reflejar su identidad. Los servicios que ofrece, las dudas de sus clientes y su manera de explicar lo que hace forman parte del contexto necesario para generar textos que conserven la voz de marca.

Cuando ese contexto falta, el resultado puede acercarse al llamado AI slop: contenido de baja calidad generado con IA, con frases repetitivas, afirmaciones vagas y ejemplos que no aportan información propia.

Por ejemplo, en sus directrices sobre contenido generado con IA, Google recomienda priorizar la precisión, la calidad y la relevancia. También advierte que generar muchas páginas sin añadir valor puede infringir sus políticas contra el abuso de contenido a gran escala. La personalización puede contribuir a la identidad del texto, aunque no garantiza una posición en el buscador.

El contexto de la marca como punto de partida

Moka Rank es una herramienta para crear contenido con ia en formatos como artículos, guías y preguntas frecuentes. Su propuesta es ayudar a los negocios a producir contenido que mantenga su forma de comunicar. Para su fundador, Alex Nemirovsky, ese objetivo requiere incorporar el conocimiento que la empresa tiene sobre sus clientes y su actividad.

«Para que la IA escriba sobre tu negocio, tenés que contarle lo que sabés por trabajar ahí: qué preguntan tus clientes, qué ofrecés y por qué alguien te elegiría», plantea Alex.

Ese material puede incluir descripciones de productos y servicios, preguntas comerciales frecuentes, diferencias comprobables frente a otras opciones y casos reales. También resultan útiles las explicaciones del equipo sobre cómo trabaja, qué problemas resuelve y cuáles son los límites de su servicio. Son detalles que permiten desarrollar ejemplos vinculados con la actividad de la empresa.

La voz de marca también se puede documentar a partir de cinco o diez textos representativos, como artículos, correos o respuestas comerciales. Además de reunirlos, conviene identificar qué caracteriza su escritura: el vocabulario habitual, el uso de humor, la extensión de las explicaciones o la manera de dirigirse al lector. Esa información vuelve más concreto un pedido tan amplio como escribir con un tono «profesional y cercano».

«En Moka Rank queremos que generar contenido con IA sea una forma de aprovechar el conocimiento de cada negocio. Si publicamos artículos que podrían llevar el nombre de cualquier competidor, todavía nos falta contexto», explica Alex.

Cuatro reglas para conservar el estilo

Una guía de escritura puede concentrarse en cuatro reglas. La primera es mantener una forma de dirigirse al lector: una marca que usa «vos» debería conservar expresiones como «podés» y «elegí» a lo largo del texto. La segunda es abrir con la información central y eliminar introducciones genéricas, como «en el mundo digital actual».

La tercera regla es que cada párrafo aporte una explicación, un dato o un ejemplo que permita comprender mejor el tema. La cuarta es reemplazar las promesas amplias por descripciones concretas: «convertir las preguntas de los clientes en temas para publicar» explica una acción que frases como «llevar el negocio al siguiente nivel» dejan sin definir.

Conclusión

La propuesta de Moka Rank parte de aprovechar el conocimiento de cada negocio para generar contenido con IA. Los textos de referencia y la información sobre su actividad le dan a la herramienta una base para escribir. El resultado debe conservar algo reconocible de la empresa: su manera de explicar, sus criterios y las respuestas que ofrece a sus clientes.