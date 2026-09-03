Dictarán un taller intensivo de escritura autobiográfica en Sala Cabral

La propuesta comenzará el 12 de septiembre y abarcará cuatro sábados consecutivos en la sede ubicada en Sargento Cabral 3232. La iniciativa no requiere experiencia previa en escritura y estará a cargo de Yesica Guevara.

Bajo el título “La escritura como forma de narrarnos”, el taller propone explorar historias, imágenes y recuerdos personales para transformarlos en textos. Cada encuentro tendrá una duración de una hora y media y se trabajará sobre herramientas como el autorretrato, el diario, las listas, la observación, los objetos, las fotografías y el archivo personal.

El recorrido temático contempla cuatro ejes de trabajo:

Primer encuentro: “La materia prima”, enfocado en el objeto, el autorretrato y la construcción de una voz propia.

“La materia prima”, enfocado en el objeto, el autorretrato y la construcción de una voz propia. Segundo encuentro: “Aprender a mirar”, centrado en el registro cotidiano, el diario, las listas y la observación.

“Aprender a mirar”, centrado en el registro cotidiano, el diario, las listas y la observación. Tercer encuentro: “El archivo de una vida”, dedicado a la infancia, los objetos, las imágenes y la memoria.

“El archivo de una vida”, dedicado a la infancia, los objetos, las imágenes y la memoria. Cuarto encuentro: “Lo que queda”, orientado a la autobiografía, el legado y las historias que se eligen conservar.

La dinámica del taller incluirá instancias de lectura, ejercicios prácticos, observación y puesta en común, con el objetivo de abordar la escritura personal sin la necesidad de narrar una vida de manera lineal.

Para obtener más información o realizar la inscripción, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 2284-217060 o a través de la cuenta de Instagram @queleistehoy.