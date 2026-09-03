Raquel Olga Ferreyra (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 3 de septiembre de 2026 a los 81 años de edad. Sus hijos Omar, Irma, Norma y José Irigoyen; Gastón, Darío y César Rojas; sus hijos políticos, hermanos, nietos y bisnietos acompañan su fallecimiento.

Nacida en General La Madrid, residía en el barrio Villa Mailín y era pensionada.

Sus restos son velados en España 2942, Departamento «C», este jueves de 8:00 a 12:00 horas, y serán inhumados en el Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric.