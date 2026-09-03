Edicto: sobre prescripción adquisitiva larga

POR DOS DÍAS. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 con sede en Olavarría, Secretaría Unica del Departamento Judicial de Azul, cita y emplaza por DIEZ DÍAS, a SUCESORES DE VICTORIA LIGORI FERROSA-y a quiénes se consideren con derechos sobre el inmueble objeto del proceso caratulado «DELACROIX JONATAN DANIEL

Y OTRO/A C/ LIGORI FERRUZO VICTORIA S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA», Expte OL-6772-2025 situado en la calle 103 entre calle 114 y calle 118 de Olavarría, designado catastralmente como CIRC. 2, SECC. F, CHAC. 576, MZA. 576 «E», parcela 4 Partida Inmobiliaria 078-53353. MATRICULA Dominial 30963 (78)- para que tomen intervención en autos y hagan valer los derechos que estimen corresponder bajo apercibimiento de nombrárseles un DEFENSOR DE AUSENTES. Olavarría, 19 de Agosto de 2026.-