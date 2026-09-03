La 5ª Fiesta del Día del Inmigrante será la propuesta central de la agenda de actividades organizada para este fin de semana

La 5ª Fiesta del Día del Inmigrante será la propuesta central de la agenda de actividades organizada para este fin de semana en Olavarría. El evento se llevará a cabo el domingo 6 de septiembre, de 12:00 a 21:00 horas, en el Centro Cultural “San José”, con la organización conjunta del Municipio de Olavarría y la Unión de Colectividades de Olavarría.

La jornada incluirá una feria gastronómica con platos típicos, presencia de cerveceros locales, espectáculos de música y danzas en escenario, y una muestra estática de objetos y trajes en el interior del centro cultural. En el auditorio se presentarán el Coro de la Sociedad Italiana, un repertorio de la Sociedad Francesa y una charla histórica a cargo de Marcos Rodríguez. Además, en la Sala 4 funcionará el servicio gratuito de “Family Search” para la búsqueda de antecedentes familiares.

El cronograma del escenario principal para el domingo iniciará a las 15:15 horas con el Grupo Rancho Azinheira (Sociedad Portuguesa), seguido por las colectividades vasca, alemana del Volga, española, libanesa, india y boliviana, junto con presentaciones de folclore hasta el cierre pasadas las 19:30 horas.

La agenda cultural y recreativa del fin de semana comprende también las siguientes actividades:

Sábado 5 de septiembre

Feria Mercados Bonaerenses: de 09:00 a 13:00 horas en la Casa del Bicentenario (Bolívar y Cerrito). Habrá venta directa de panificados, quesos, miel, verduras, productos agroecológicos, sin TACC y artesanías.

de 09:00 a 13:00 horas en la Casa del Bicentenario (Bolívar y Cerrito). Habrá venta directa de panificados, quesos, miel, verduras, productos agroecológicos, sin TACC y artesanías. Taller de Micología Básica: de 15:00 a 17:00 horas en el Auditórium del Museo de las Ciencias. Primer encuentro destinado a público general desde los 15 años, con teoría, laboratorio y micosenderismo.

de 15:00 a 17:00 horas en el Auditórium del Museo de las Ciencias. Primer encuentro destinado a público general desde los 15 años, con teoría, laboratorio y micosenderismo. Sobredosis de Soda: a las 21:00 horas en el Teatro Municipal. La banda tributo a Soda Stereo presenta su «Stereo Tour 2026». Las entradas están a la venta en Tecnocentro, en la billetería del teatro y por la plataforma Articket.

Muestras en museos municipales