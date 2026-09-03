La 5ª Fiesta del Día del Inmigrante será la propuesta central de la agenda de actividades organizada para este fin de semana

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La 5ª Fiesta del Día del Inmigrante será la propuesta central de la agenda de actividades organizada para este fin de semana en Olavarría. El evento se llevará a cabo el domingo 6 de septiembre, de 12:00 a 21:00 horas, en el Centro Cultural “San José”, con la organización conjunta del Municipio de Olavarría y la Unión de Colectividades de Olavarría.

La jornada incluirá una feria gastronómica con platos típicos, presencia de cerveceros locales, espectáculos de música y danzas en escenario, y una muestra estática de objetos y trajes en el interior del centro cultural. En el auditorio se presentarán el Coro de la Sociedad Italiana, un repertorio de la Sociedad Francesa y una charla histórica a cargo de Marcos Rodríguez. Además, en la Sala 4 funcionará el servicio gratuito de “Family Search” para la búsqueda de antecedentes familiares.

El cronograma del escenario principal para el domingo iniciará a las 15:15 horas con el Grupo Rancho Azinheira (Sociedad Portuguesa), seguido por las colectividades vasca, alemana del Volga, española, libanesa, india y boliviana, junto con presentaciones de folclore hasta el cierre pasadas las 19:30 horas.

La agenda cultural y recreativa del fin de semana comprende también las siguientes actividades:

Sábado 5 de septiembre

  • Feria Mercados Bonaerenses: de 09:00 a 13:00 horas en la Casa del Bicentenario (Bolívar y Cerrito). Habrá venta directa de panificados, quesos, miel, verduras, productos agroecológicos, sin TACC y artesanías.
  • Taller de Micología Básica: de 15:00 a 17:00 horas en el Auditórium del Museo de las Ciencias. Primer encuentro destinado a público general desde los 15 años, con teoría, laboratorio y micosenderismo.
  • Sobredosis de Soda: a las 21:00 horas en el Teatro Municipal. La banda tributo a Soda Stereo presenta su «Stereo Tour 2026». Las entradas están a la venta en Tecnocentro, en la billetería del teatro y por la plataforma Articket.

Muestras en museos municipales

  • Museo Hermanos Emiliozzi: continúa la exhibición «Un día en la Casa Emiliozzi», con objetos personales y del cotidiano familiar de Dante y Torcuato Emiliozzi. Se puede visitar de martes a viernes de 8:00 a 12:00 horas, y sábados y domingos de 16:00 a 17:00 horas.
  • Museo Dámaso Arce: se presenta la exposición «Analógica», de Cielo Mejías, compuesta por esculturas en pequeño formato realizadas en papel, alambre y color. Los horarios de visita son de martes a viernes de 8:00 a 12:00 horas, y sábados, domingos y feriados de 15:00 a 18:00 horas.
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