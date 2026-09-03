El aula móvil de YPF vuelve a Olavarría con capacitaciones para estudiantes y actividades abiertas a la comunidad

El municipio de Olavarría, mediante la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, coordinó el regreso del aula móvil de YPF a la ciudad. La propuesta itinerante tiene como objetivo concientizar sobre el desarrollo de una matriz energética más limpia, sostenible y basada en recursos renovables.

Las actividades se llevarán a cabo los días martes 8 y miércoles 9 de septiembre en el Centro Cultural Municipal «San José». La iniciativa incluye jornadas abiertas al público general y capacitaciones específicas para estudiantes secundarios, articuladas en conjunto con las jefaturas de educación regional y distrital.

El cronograma prevé dos instancias de desarrollo:

Jornadas de divulgación sobre recursos energéticos: Se realizarán el martes 8 y miércoles 9 de septiembre, de 8:30 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 horas, abiertas a toda la comunidad.

Se realizarán el martes 8 y miércoles 9 de septiembre, de 8:30 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 horas, abiertas a toda la comunidad. Taller de Energía Argentina: Se dictará el martes 8 de septiembre, de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 horas. Está destinado a alumnos del último año de escuelas técnicas y abordará contenidos sobre energía eólica, solar térmica, fotovoltaica, eficiencia energética, movilidad eléctrica y sistemas de almacenamiento.

Aunque la convocatoria contempla visitas guiadas para instituciones educativas de gestión pública y privada, las instalaciones estarán habilitadas para los vecinos interesados en la temática.