Representantes de las promos definieron la agenda de actividades 2026

Este miércoles por la mañana, estudiantes de las promociones secundarias de 2026 mantuvieron un encuentro en la Casa del Bicentenario con autoridades municipales e inspectores educativos para coordinar el cronograma de acciones del ciclo lectivo.

La reunión finalizó con la definición de los ejes principales de la Agenda Promo 2026. Entre las propuestas acordadas se encuentran el desarrollo del programa “Tu Promo Tiene Espacio”, ciclos de formación sobre prevención y primeros auxilios en el marco de “Nadie se Salva Solo”, la organización del Torneo de las Promos 2026 y las jornadas de festejos correspondientes al Día de la Primavera y la tradicional Caravana.

De la jornada participaron referentes estudiantiles de distintas escuelas secundarias del partido de Olavarría, junto a la subsecretaria de Protección Integral de Derechos, Malena Pianciola, integrantes del área de Juventudes y el inspector del nivel secundario, Maximiliano González.