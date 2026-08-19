Nélida Leonor Cowes de Auzmendi (Q.E.P.D.) Falleció en Olavarría el día 19 de agosto de 2026, a los 77 años de edad. Su esposo, Néstor Omar Auzmendi; sus hijos, Waldemar y Marcos; sus nueras, Silvia y Mariela; sus nietos, Bautista, Sharon, Genaro y Darío; hermanos, cuñados, familiares y amigos participan de su fallecimiento. El velatorio se realiza en España 2942, Departamento “D”, desde las 19 horas del 19 de agosto. El responso será en la Capilla Ardiente. La inhumación se realizará en el Crematorio Pinos de Paz, con día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric.