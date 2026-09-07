Francisco Alfredo «Chicho» Orlando (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 7 de septiembre de 2026 a los 80 años de edad. Su esposa Graciela Sánchez, su hijo Sebastián, su nuera Eugenia, sus nietos Tobías y Octavio, demás familiares y amigos acompañan su fallecimiento. Nacido en Olavarría, residía en el barrio Pueblo Nuevo y era jubilado.

Sus restos no serán velados ni contarán con servicio de responso. Se procederá a su inhumación en el Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar. El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.