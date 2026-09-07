Aníbal Ricardo «Pancho» Rodríguez (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 6 de septiembre de 2026 a los 62 años de edad. Su hermana, sobrinos, primos, demás familiares y amigos acompañan su fallecimiento. Nacido en la ciudad de Olavarría, residía en el barrio Sarmiento y se desempeñaba como transportista.

Sus restos son velados en las instalaciones de España 2942, Departamento «D», iniciando este lunes 7 de septiembre de 18:00 a 20:00 hs, para reabrir la sala el martes 8 a partir de las 8:30 hs. Se oficiará un responso en la capilla ardiente y posteriormente sus restos serán trasladados al Cementerio Loma de Paz para su inhumación, fijada para el martes 8 de septiembre a las 9:30 hs. El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.