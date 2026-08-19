El Programa Callejeada realizó una experiencia nocturna en el Bioparque La Máxima

Alrededor de 120 niños, niñas y adolescentes que participan de las distintas sedes del Programa Callejeada realizaron una salida nocturna en el Polo Educativo y Recreativo Municipal «La Máxima». La actividad formó parte del proyecto «El Llamado de la Tierra», orientado a generar propuestas educativas y comunitaria en relación con el ambiente y los espacios públicos.

La jornada comenzó en el Museo con la proyección de un video introductorio. Posteriormente, los grupos realizaron una caminata nocturna guiada por personal del Bioparque, enfocada en la observación y el reconocimiento del entorno y los animales durante la noche.

Durante el recorrido se abordaron contenidos relacionados con el respeto por el medio ambiente, el cuidado de los espacios públicos y la convivencia grupal. La iniciativa se sumó a las actividades habituales que desarrollan los espacios de Callejeada para fomentar experiencias de integración en la ciudad.