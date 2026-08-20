Puente de la avenida Colón: “Fue una decisión de Helios Eseverri en favor del bien común”

El debate por la imposición de nombre al puente ubicado en las avenidas Colón y Pringles sumó una nueva opinión. El ingeniero agrónomo Alberto Jorge Miotti presentó una nota ante el Honorable Concejo Deliberante, en el marco del Expediente 243/26, para manifestar su apoyo a la propuesta de que la estructura lleve el nombre de “Intendente Helios Eseverri”.

Miotti aclaró desde el comienzo que entiende que puede haber más de una propuesta y que todas pueden tener “alguna razón atendible”. Por ese motivo, señaló que su presentación no busca desmerecer ninguna de ellas, sino expresar su posición “a título personal”.

El respaldo tiene además una particularidad: Miotti fue funcionario de Helios Eseverri entre 2002 y 2006, cuando se desempeñó como secretario de Desarrollo Económico. También recordó haber integrado la Asociación Civil Ateneo Demócrata de Olavarría y haber sido afiliado al Partido Demócrata, además de haber desarrollado otras actividades dirigenciales.

Para Miotti, esos antecedentes no le quitan objetividad, sino que le permiten conocer de manera directa el aporte realizado por Eseverri al desarrollo de Olavarría.

En ese sentido, destacó la capacidad del exintendente para concretar “obras imposibles”, retomar antiguos proyectos que habían permanecido durante décadas “dormidos en cajones de la burocracia” y vincular ideas con personas que, muchas veces, se encontraban “en las antípodas de su ideario político” cuando eso podía traducirse en un hecho positivo para el desarrollo del Partido de Olavarría.

También valoró su capacidad para “despejar disidencias y apoyarse en las coincidencias” con el objetivo de alcanzar logros de carácter regional.

Las obras y proyectos que destacó Miotti

En su presentación, el exfuncionario sostuvo que “infinidad de personas” podrían aportar datos sobre decisiones valiosas tomadas durante la gestión de Eseverri. Sin embargo, consideró que algunas iniciativas resultan particularmente relevantes porque sus frutos, afirmó, “se verán por décadas más”.

Entre ellas enumeró Olavarría Plaza Médica, ITECO, el Camino de los Pueblos, la Escuela de Salud —hoy Facultad de Medicina—, el Banco de Tierras, el incremento territorial destinado al PIO, la Zona Logística y Parque de Granos, además de las gestiones para el Enlace a la Ruta 3 Néstor Kirchner, entre otras.

Pero dentro de esa enumeración Miotti puso el foco en una obra que, según su mirada, tuvo un impacto directo sobre la vida cotidiana de una parte importante de la ciudad: el puente de Colón y Pringles.

“Una obra que modificó la calidad de vida”

Miotti sostuvo que el puente “modificó la calidad de vida de barrios importantes detrás de las vías” y señaló que quienes no vivieron aquella época difícilmente puedan dimensionar la magnitud del problema que existía antes de su construcción.

“Solo quienes vivimos esas épocas con demoras de 30, 40, 50 minutos en el cruce ferroviario de Colón y Pringles por maniobras ferroviarias entendemos el valor de la obra”, afirmó.

El exfuncionario también reconoció que la construcción tuvo cuestionamientos. Mencionó que existían aspectos visuales que podían ser opinables para sus detractores y que hubo algunos daños a particulares residentes de la zona. Aclaró, además, que no todos los vecinos apoyaban el proyecto en aquel momento.

Sin embargo, sostuvo que las alternativas técnicas existentes para resolver el problema del cruce ferroviario resultaban de imposible realización por cuestiones económicas y legales.

“Lo ideal suele ser enemigo de lo posible”

En ese punto, Miotti recordó una frase que, según relató, Helios Eseverri repetía a sus funcionarios: “Lo ideal suele ser enemigo de lo posible”.

Según su mirada, esa concepción explica la decisión de avanzar con la construcción del puente pese a las discusiones y cuestionamientos que generó el proyecto.

“En esas circunstancias, con profundos debates, el Intendente pensó en el bien común, en la necesidad de resolver un antiguo y creciente problema urbano, y decidió por ‘lo posible’”, sostuvo.

Para Miotti, el resultado de aquella decisión terminó incorporándose de manera definitiva al paisaje y a la vida cotidiana de Olavarría.

“Allí está ese puente. Ya no imaginamos la vida de Olavarría sin su presencia”, afirmó.

El apoyo a la propuesta de Bianchi

Sobre el cierre de su presentación, Miotti dejó expresamente asentado que comparte la propuesta formulada por Carlos César Bianchi, incorporada al Expediente 243/26, y que por ese motivo brinda su apoyo personal a que el puente sea denominado “Intendente Helios Eseverri”.

“Por todo lo que antes he mencionado, y compartiendo la propuesta presentada por el Sr. Carlos César Bianchi que se manifiesta en el Epdte 243/26, aporto mi apoyo personal como ciudadano, a la imposición del nombre ‘Intendente Helios Eseverri’, al puente sito en Avdas. Pringles y Colón de la ciudad de Olavarría”, expresó sobre el final.