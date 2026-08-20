Proponen crear una Dirección Regional de Comunicación para integrar las sedes de la UNICEN

La Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) analiza una propuesta para crear una Dirección Regional de Comunicación, con el objetivo de integrar y coordinar el trabajo que actualmente desarrollan las distintas oficinas de comunicación de la institución.

La iniciativa, remitida al Consejo Superior de la UNICEN, contempla una estrategia compartida para las sedes de Tandil, Olavarría, Azul y Quequén, combinando una planificación regional con equipos de comunicación radicados en cada territorio.

De acuerdo con la propuesta, el objetivo no sería uniformar los contenidos ni las voces de cada sede, sino articular el trabajo y potenciar las características propias de cada comunidad universitaria. En ese esquema, las oficinas locales continuarían funcionando como espacios de contacto cotidiano con estudiantes, docentes, investigadores, personal nodocente y organizaciones de cada ciudad.

La nueva estructura permitiría avanzar en una agenda institucional integrada, campañas conjuntas, criterios comunes para la producción de contenidos y una mayor coordinación en la relación con los medios de comunicación y la gestión de las plataformas digitales.

Comunicación pública de la ciencia

Uno de los ejes planteados es el fortalecimiento de la comunicación pública de la ciencia. La UNICEN genera conocimiento vinculado con áreas como la salud, la producción, el ambiente, la educación y el desarrollo social, por lo que la propuesta considera necesario profundizar las estrategias para acercar esos resultados a la comunidad mediante contenidos accesibles.

La iniciativa también contempla mejorar la comunicación interna de una universidad cuya comunidad se encuentra distribuida territorialmente. La coordinación regional permitiría compartir herramientas, establecer canales más ágiles y generar espacios permanentes de trabajo entre los equipos de las distintas sedes.

A su vez, la transformación digital aparece como otro de los componentes de la propuesta. Entre los desafíos se incluyen la consolidación de estrategias para redes sociales y sitios web, la producción audiovisual, la accesibilidad, el análisis de métricas y la incorporación de nuevas tecnologías, entre ellas herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la comunicación.

La propuesta parte de una concepción de la comunicación institucional como una herramienta estratégica para fortalecer el vínculo entre la Universidad y la sociedad. En ese sentido, busca que la enseñanza, la investigación, la extensión y las distintas actividades de la comunidad universitaria tengan una mayor articulación y visibilidad en toda la región.

La creación de la Dirección Regional de Comunicación deberá ahora ser considerada por el Consejo Superior de la UNICEN, ámbito en el que se definirá el futuro de la iniciativa.