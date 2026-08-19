Fuga de gas y explosión en una vivienda de la avenida Emiliozzi: hubo daños materiales

Una fuga de gas provocó una pequeña explosión y un principio de incendio en una vivienda ubicada sobre la avenida Emiliozzi al 5700, durante la tarde de este miércoles.

El episodio ocurrió alrededor de las 18:30 y generó alarma entre los vecinos. Como consecuencia de la explosión se produjo la rotura de algunos vidrios y daños materiales en el inmueble.

El principio de incendio fue rápidamente controlado por los propios moradores de la vivienda, por lo que no fue necesaria una intervención de los bomberos para extinguir las llamas.

De todos modos, hasta el lugar concurrió la Unidad 16 del Cuartel Central de Bomberos Voluntarios de Olavarría, que realizó tareas preventivas y verificó la situación.

También participaron del operativo móviles del Comando de Patrullas de Olavarría (CPO).

No se registraron personas heridas ni víctimas, y el hecho dejó únicamente daños materiales en la vivienda.