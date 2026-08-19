Causa terrenos: Claudio Peralta no declaró tras presentarse ante la fiscalía en Azul

El abogado defensor de Claudio Ariel Peralta, Dr. Sergio Roldán, confirmó a En Línea Noticias que el imputado en la causa por la presunta venta irregular de terrenos en Olavarría no prestó declaración en la sede judicial de Azul, amparándose en su derecho constitucional.

Peralta compareció este miércoles por la mañana tras haber sido citado a audiencia en el marco del artículo 308 del Código Procesal Penal. Tras finalizar los trámites formales y firmar el acta correspondiente junto a su letrado, optó por mantener el silencio ante los representantes del Ministerio Público Fiscal.

Antecedentes de la causa

La investigación por la presunta venta irregular de terrenos en Olavarría se inició tras múltiples denuncias de vecinos damnificados que aseguraban haber abonado sumas de dinero por boletos de compraventa de inmuebles que pertenecían al ámbito privado o municipal y que no estaban autorizados para su comercialización.

A lo largo del proceso judicial, la causa sumó diversos testimonios y medidas de prueba tendientes a esclarecer la maniobra y determinar el grado de responsabilidad de los imputados. Peralta, sindicado como uno de los principales investigados en la operatoria, ya había afrontado instancias previas de citación que fueron reprogramadas, derivando en este llamado formal a audiencia indagatoria bajo el artículo 308 del Código Procesal Penal.