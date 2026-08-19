Claudio Peralta, en exclusiva con En Línea: “Sufrí mucha presión política de la oposición a Galli”

Ph: Claudio Ariel Peralta – Archivo

Claudio Ariel Peralta se presentó este miércoles ante la fiscalía de Azul en el marco de la causa que investiga la presunta comercialización irregular de terrenos, pero, por recomendación de su abogado, decidió ejercer su derecho a no declarar.

Después de la audiencia, y en diálogo exclusivo con En Línea Noticias, Peralta se refirió por primera vez públicamente a su decisión y también habló sobre el contexto político que, según su versión, rodeó la investigación.

“Por recomendación de mi abogado opté por el derecho a no declarar por el momento. Quiero terminar este tema, el jurídico”, señaló.

En ese marco, sostuvo que la causa tuvo desde su origen un fuerte componente político. “Fue una causa muy política como todos saben. Sufrí mucha presión política, la verdad”, afirmó.

Según relató, aquella situación llegó a un punto en el que tuvo que mencionar al entonces intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, como una forma de intentar reducir las presiones que estaba atravesando.

“Al punto de tener que nombrar al propio exintendente Ezequiel Galli para aflojar la propia presión que en ese momento sufría”, explicó.

“La oposición en ese momento”

Consultado por En Línea Noticias sobre quiénes ejercían esas presiones, Peralta fue concreto: “La oposición en ese momento. Fue muy difícil”.

Sin embargo, aclaró expresamente que sus dichos no implican una acusación contra Galli y desvinculó al exintendente de cualquier participación en el episodio.

“El propio Ezequiel Galli nunca tuvo nada que ver, inclusive jamás hablé con él sobre este tema”, aseguró.

Peralta sostuvo que las presiones provenían de “gente vinculada al partido político” que entonces era oposición a Galli y que la intención era que mencionara directamente al entonces jefe comunal.

“La línea era nombrarlo directamente a él”, afirmó.

Sobre aquella decisión, reconoció: “Algo de lo que me arrepentí, pero no quise hablar nunca más de esto, porque la pasé mal”.

“Seguir a disposición de la Justicia”

Más allá de sus cuestionamientos sobre el trasfondo político de la causa, Peralta buscó diferenciar esa situación del proceso judicial que actualmente se desarrolla en Azul.

“Prefiero no volver a hablar del tema político, y desde lo jurídico seguir a disposición de la Justicia como desde el primer día”, manifestó.

Su presentación de este miércoles se produjo en el marco de las indagatorias dispuestas por el fiscal José Ignacio Calonje, titular de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales y Violencia Institucional de Azul.

Peralta fue convocado a declarar en los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal bonaerense, pero finalmente decidió guardar silencio. Tras cumplir con los trámites correspondientes y firmar el acta, se retiró de la Fiscalía acompañado por su abogado, Sergio Roldán.

La investigación por la causa de los terrenos lleva varios años y contempla una serie de hechos vinculados con la presunta comercialización irregular de lotes. La etapa de indagatorias de los imputados continúa en los próximos días.