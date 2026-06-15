Buenos Aires perdió más de 33 mil empleos privados registrados en un año

La provincia de Buenos Aires registró una pérdida de más de 33.000 puestos de trabajo privados registrados durante el último año, en un contexto de caída generalizada del empleo formal en gran parte del país. Los datos corresponden a marzo de 2026 y fueron difundidos por la Secretaría de Trabajo de la Nación.

Un trabajador trasladando mercancía con un montacargas.(Xinhua/Martín Zabala)





Según el informe oficial sobre la evolución del trabajo registrado, el empleo asalariado privado cayó 1,5% a nivel nacional en comparación con marzo de 2025. La retracción equivale a 96.700 puestos de trabajo menos en todo el país.

Buenos Aires, que concentra la mayor cantidad de trabajadores registrados de la Argentina, también mostró números negativos. Con 1.951.000 asalariados privados formales, la caída interanual fue del 1,7%, lo que representa la pérdida de más de 33.000 empleos en doce meses.

El relevamiento, elaborado a partir de datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), señala que en marzo había 6,188 millones de trabajadores asalariados privados registrados en todo el país.

La baja alcanzó a 20 de las 24 jurisdicciones argentinas. Las únicas provincias que exhibieron crecimiento fueron Neuquén, Río Negro, La Rioja y San Juan. En el otro extremo aparecieron Tierra del Fuego, Chubut, Corrientes, Formosa, Chaco y Santa Cruz, con las mayores caídas porcentuales.

Más allá de que otras provincias registraron retrocesos más pronunciados, el peso de Buenos Aires en el mercado laboral argentino amplifica el impacto de la pérdida de empleo. La provincia reúne cerca de un tercio de todos los trabajadores privados registrados del país, por lo que una reducción relativamente moderada en términos porcentuales se traduce en una fuerte caída en números absolutos.

El informe también advierte sobre la situación de sectores clave para la economía bonaerense, como la industria manufacturera, el comercio y la construcción, actividades que vienen mostrando dificultades en medio de la desaceleración económica.

Salarios por debajo de la inflación

A la caída del empleo se suma el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores registrados.

De acuerdo con los datos oficiales, la remuneración promedio bruta del sector privado alcanzó en marzo los 2.207.129 pesos, con un incremento interanual del 31,6%. Por su parte, la remuneración mediana fue de 1.540.251 pesos y mostró una suba del 28,1%.

Sin embargo, ambos aumentos quedaron por debajo de la inflación interanual del 32,6% informada por el Indec para el mismo período, lo que implica una nueva pérdida del poder de compra de los salarios formales.