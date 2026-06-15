Luqiano, el olavarriense que busca ponerle música al aliento argentino en el Mundial 2026

A un día del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026, el músico olavarriense Luciano Matías Quiroga, conocido artísticamente como Luqiano, presentó una canción dedicada al equipo de Lionel Scaloni y aspira a que se convierta en una de las nuevas melodías de las tribunas argentinas.

El artista participó del programa Infobae Mundial, que se emite desde Estados Unidos, donde interpretó por primera vez “Selección yo te sigo”, una composición creada especialmente para acompañar el recorrido del seleccionado en la defensa del título conseguido en Qatar 2022.

La presentación se dio en medio de la expectativa que genera el estreno argentino frente a Argelia. Con miles de hinchas llegando a distintas ciudades estadounidenses, la canción aparece como una de las propuestas que intentan ganarse un lugar en el repertorio popular de la hinchada.

El tema toma como base la melodía de “Para no olvidar”, de Los Rodríguez, una canción que ya cuenta con adaptaciones futboleras en distintos estadios del país. Sobre esa estructura, Luqiano construyó una letra que combina referencias a la Selección, a Lionel Messi, a las Islas Malvinas y al médico René Favaloro.

Uno de los fragmentos más destacados menciona al reconocido cardiocirujano argentino: “Favaloro dale fuerza a mi latido”, dice la canción, en una estrofa que rápidamente comenzó a circular en redes sociales tras la presentación televisiva.

Según destacó Infobae, el cantante interpretó el tema junto a sus músicos con la intención de que pueda ser adoptado por los hinchas durante la Copa del Mundo. La canción surge además en un contexto inevitable de comparación con “Muchachos”, el hit que acompañó a la Selección durante la obtención de la tercera estrella en Qatar.

Radicado actualmente en Miami, Luqiano suma así una nueva repercusión nacional con una composición que busca acompañar el sueño mundialista de la Argentina.

LA LETRA COMPLETA DE “SELECCIÓN YO TE SIGO” DE LUQIANO

Selección yo te sigo, por vos siempre voy a todos lados…

Las Malvinas no olvido, y la copa que acá nos robaron…

Todos los anti Messi, evidiosos están todos cagados…

Quieren bajarle el precio, a todo lo que hemos ganado…

Favaloro dale fuerza a mi latido oh, oh…

Que quiero dar la última vuelta con Lio oh, oh…

juro que yo no elegí ser argentino…

un privilegio, fui bendecido…

Se me infla el pecho, soy argentino…

Selección yo te sigo, por vos siempre voy a todos lados…

Las Malvinas no olvido, y la copa que acá nos robaron…

Todos los anti Messi, evidiosos están todos cagados…

Quieren bajarle el precio, a todo lo que hemos ganado…

Favaloro dale fuerza a mi latido oh, oh…

Que quiero dar la última vuelta con Lio oh, oh…

juro que yo no elegí ser argentino…

un privilegio, fui bendecido…

Y como el Diego, soy argentino