FACSO organiza una nueva edición de Sociales en Acción

El próximo martes 30 de junio se realizará en el Complejo Universitario de Olavarría la XXVI Jornada de Articulación Secundario-Universidad, una propuesta que cada año reúne a cientos de estudiantes de la región.

La Facultad de Ciencias Sociales prepara para la última semana de junio una nueva edición de Sociales en Acción, la tradicional jornada de articulación entre el nivel Secundario y la Universidad destinada a estudiantes de los últimos años de escuelas de Olavarría y la región.

La XXVI edición se llevará adelante el martes 30 de junio, de 9 a 17 horas, en el Complejo Universitario de Olavarría. Durante la jornada se desarrollarán talleres y charlas vinculadas a las distintas carreras que se dictan en la FACSO, entre ellas Antropología, Arqueología, Comunicación, Periodismo, Educación, Producción Mediática, Perspectiva de Género y Educación Sexual Integral, entre otras temáticas.

A lo largo de más de 25 años, Sociales en Acción se consolidó como un espacio de encuentro y articulación entre la escuela secundaria y la universidad, con el objetivo de acompañar a las y los estudiantes en el proceso de elección de una carrera universitaria y acercarles la experiencia de la vida académica.

Las actividades estarán a cargo de docentes, estudiantes avanzados/as y graduados/as de la unidad académica, quienes compartirán experiencias y herramientas vinculadas a las distintas áreas de formación de la Facultad.

Además, durante la jornada se realizarán sorteos entre las y los estudiantes que participen de las distintas propuestas.

La Facultad de Ciencias Sociales trabaja en la organización de las actividades y en la articulación con las escuelas secundarias de la ciudad y la región. Por consultas, las instituciones interesadas pueden comunicarse a través del correo electrónico [email protected] o mediante Instagram en @socenaccion.