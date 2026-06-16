Encuentro de Cooperativas, Contextos de Encierro, Territorio y Estado

El miércoles 17 de junio a las 12 horas tendrá lugar en el Centro Cultural Universitario (CCU) el encuentro “Cooperativas, Contextos de Encierro, Territorio y Estado”, una iniciativa organizada por el Programa de Educación en Contextos de Encierro (PECE) y el Programa de Economía Social, Solidaria y Popular (PESSyP) de la Facultad de Ciencias Sociales y la Cooperativa Esquina Libertad.

La propuesta tiene como objetivo generar un espacio de intercambio entre organizaciones cooperativas y productivas, actores institucionales y personas con trayectoria en la temática, con el propósito de socializar experiencias de trabajo y reflexionar sobre los procesos de formación en saberes laborales que se desarrollan tanto dentro como fuera de las cárceles.

El encuentro se enmarca, además, en la primera actividad institucional del proyecto de extensión “Construcción de saberes laborales y redes organizacionales en el pre-egreso para el post-encierro”, cuyo propósito es fortalecer redes formativas destinadas a personas de la ciudad de Olavarría que atraviesan el tramo final de su prisión efectiva en las unidades penitenciarias de Sierra Chica.

En este sentido, la jornada buscará poner en diálogo distintas experiencias y estrategias de acompañamiento que contribuyen a la construcción de oportunidades de inclusión social y laboral para quienes transitan procesos de egreso del sistema penitenciario.

Como parte de las actividades previstas, el día anterior al encuentro la Cooperativa Esquina Libertad llevará adelante acciones en las Unidades Penitenciarias N° 2 y N° 38, profundizando el trabajo territorial y los vínculos con las personas privadas de la libertad.

Asimismo, durante la jornada funcionará un espacio de comercialización destinado a las organizaciones participantes y a las y los productores de La Posta (espacio de comercialización impulsado desde hace 10 años por el Programa Economía Social Solidaria y Popular FACSO-UNICEN), promoviendo la circulación de productos y el fortalecimiento de los circuitos de la economía social, solidaria y popular.

La actividad es abierta a toda la comunidad y no requiere inscripción previa.