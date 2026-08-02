Luquiano volvió a cantar en Olavarría y fue reconocido por Wesner

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Por En Linea Noticias 0

El artista olavarriense Luciano Matías Quiroga, conocido artísticamente como Luquiano, regresó este domingo a su ciudad para presentarse en el Paseo Jesús Mendía, donde volvió a interpretar en vivo «Selección, yo te sigo», la canción que se convirtió en uno de los himnos de aliento a la Selección Argentina durante el Mundial.

En el marco de la actividad organizada por el Municipio para acompañar a la «Scaloneta», el intendente Maximiliano Wesner encabezó un reconocimiento al músico por su trayectoria y por la repercusión alcanzada con una composición que trascendió las fronteras de Olavarría y fue cantada por miles de argentinos.

Al hacer entrega de una camiseta de Olavarría, Wesner felicitó a Luquiano «por todos los logros» alcanzados a lo largo de su carrera y señaló que el reconocimiento, realizado en el contexto del Mundial 2026, constituye «un merecido homenaje a ese camino de esfuerzo, pasión y dedicación por la música».

Además, el jefe comunal destacó la importancia de que el artista represente a la ciudad en distintos escenarios. «Es una enorme alegría poder recibirte y agradecerte por representar a nuestra ciudad. Ojalá que esta camiseta te acompañe en cada uno de los lugares que recorrés y que la lleves siempre bien alto, como a Olavarría», expresó.

La jornada reunió a vecinos y familias que acompañaron la presentación del artista, quien volvió a interpretar el tema popularizado por el estribillo «Favaloro, dale fuerzas a mis latidos», convertido en una de las canciones más representativas del aliento argentino durante la Copa del Mundo.

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