Violento choque y vuelco en pleno centro: un menor fue trasladado al Hospital

Un violento siniestro vial se registró alrededor de las 18 de este domingo en la intersección de Moreno y San Martín, donde colisionaron un Fiat Cronos y una Renault Kangoo. Como consecuencia del impacto, la camioneta terminó volcada sobre la calzada.

De acuerdo con la información recabada, la Kangoo circulaba por San Martín, mientras que el Cronos lo hacía por Moreno. La fuerza del choque provocó el vuelco del utilitario y generó un importante despliegue de personal policial y de emergencias en el lugar.

En la Renault Kangoo viajaba un menor de edad como acompañante, quien fue trasladado al Hospital Municipal «Dr. Héctor M. Cura» para su atención. En principio, presentaba lesiones de carácter leve.

Las actuaciones quedaron a cargo del personal policial, que trabajó en el lugar junto con los servicios de emergencia para asistir a los involucrados y normalizar la circulación vehicular.