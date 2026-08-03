Robó una bicicleta y fue aprehendido

Un hombre de 27 años fue aprehendido este domingo luego de sustraer una bicicleta del frente de un minimercado ubicado en la intersección de las avenidas Colón y Pellegrini.

El episodio se inició tras un llamado al 911 que alertó al personal del Comando de Patrullas de Olavarría sobre el robo del rodado en el comercio «Súper Cacho». Con los datos aportados, los efectivos desplegaron una recorrida por la zona e interceptaron al sospechoso en la intersección de Colón y Los Tulipanes, mientras circulaba a bordo de la bicicleta marca Olmo, rodado 29.

El implicado fue aprehendido en el lugar y trasladado a la sede de la Comisaría Segunda de Olavarría, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

En la causa interviene la UFI N° 10, caratulada como «Hurto infraganti delito».